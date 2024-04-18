Кубок ліги професійного розвитку U-17, півфінал

Флітвуд U-17 – Уотфорд U-17 – 3:2

Голи: Вілкс, Хоугі, Робертс – Шевченко, Едвардс

Тренер збірної України виділив сильні сторони Шевченка-молодшого – є і проблема

Напередодні юнацька команда Уотфорда у фіналі Кубка ліги професійного розвитку поступилась Флітвуду і не змогла завоювати омріяний трофей. Гра проходила на легендарному Хайбері – колишньому стадіоні Арсенала. Участь у цьому матчі взяв форвард збірної України U-19 Крістіан Шевченко, провівши на полі увесь матч.

Син володаря "Золотого м'яча" став одним з героїв своєї команди, забивши перший гол Уотфорда вже на 5-й хвилині – Крістіан упіймав м'яч, обіграв голкіпера і завдав точного удару! Згодом він асистував партнеру під час другого взяття воріт. Цього, однак, не вистачило – Флітвуд забив на 1 м'яч більше і забрав Кубок.

Нагадаємо, раніше Крістіан разом зі збірною України U-19 кваліфікувався на чемпіонат Європи, де у групі А зіграє з командами Північної Ірландії (господар змагань), Норвегії та Італії.

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