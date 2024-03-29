"Насамперед, говорячи про Крістіана Шевченка, я б зауважив, що в цього гравця є хороші фізичні задатки. Він швидкий, вибуховий навіть часом. Індивідуальна майстерність в нього також присутня. Потенціал у нього є. І це факт. У кваліфікаційному турнірі він не так багато зіграв, але на це є низка об’єктивних причин.

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Слід говорити про адаптацію. Без комунікації у футболі нікуди, а він приїхав у новий колектив, де комунікація з партнерами по команді в нього спершу була на мінімальному рівні. У нас, переважно, хлопці англійською мовою не дуже добре розмовляють, а Крістіан – українською чи російською відповідно.

Крістіан двічі виходив на заміни у грі проти Північної Македонії і Латвії. Мав би час і в матчі зі Швейцарією, але в нього була невеличка травма, мікропошкодження, тому я його і не випустив. Власне, він і не готувався повноцінно на матч зі швейцарцями", – поділився Михайленко в інтерв'ю Українському футболу.

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