Шевченко міцно обійняв Гріліша після поразки від Англії – слова тренера збірної України вразили хавбека
4 липня 11:50 - Читать на русском
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зберігав приятельський настрій навіть на фоні жахливого матчу проти Англії (0:4).
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Після фінального свистка керманич "синьо-жовтих" підійшов та міцно обійняв хавбека суперників Джека Гріліша, який на полі так і не з'явився.
Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу
"Дякую за приємні слова, легендо! Який гравець був, і яка людина", – зірка Астон Вілли не приховував емоцій від зустрічі з Шевченком.
Додамо, що на стадії півфіналу Євро суперником Англії стане збірна Данії, матч відбудеться 7 липня.
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