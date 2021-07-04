Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зберігав приятельський настрій навіть на фоні жахливого матчу проти Англії (0:4).

Після фінального свистка керманич "синьо-жовтих" підійшов та міцно обійняв хавбека суперників Джека Гріліша, який на полі так і не з'явився.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

"Дякую за приємні слова, легендо! Який гравець був, і яка людина", – зірка Астон Вілли не приховував емоцій від зустрічі з Шевченком.

Додамо, що на стадії півфіналу Євро суперником Англії стане збірна Данії, матч відбудеться 7 липня.

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