Збірна України сильно розчарувала у 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії. Розгромна поразка залишає "cиньо-жовтих" за бортом змагань. Реакція соцмереж – вже на "Футбол 24".

Українська казка на Євро-2020 завершилася жорстоким побиттям у Римі. Команда Шевченка, залишивши усі сили у протистоянні зі шведами, склала зброю перед зірковою Англією. Ми повертаємося додому з повною торбою голів. Щоправда чвертьфінал турніру можна вважати великим успіхом. У соцмережах здебільшого просять зосередитися якраз на позитивних моментах. Але й критики вистачає.

Англія болісно розгромила Україну та пробилася в 1/2 Євро-2020 – команда Шевченка забула вийти на 2 тайм

Журналіст Ігор Циганик пишається збірною навіть після 0:4.

Коментатор телеканалів Футбол 1/2/3 Віктор Вацко теж закликає не журитися. Мовляв, ми потрапили у топ-8 Євро, що вже немало.

Ведучий ютуб-каналу Бомбардир Роман Бебех дякує команді за емоції.

Журналіст Руслан Свірін вважає, що у чвертьфіналі стільки пропускати не можна.

Агент і менеджер В'ячеслав Заховайло – про домінацію "cлонячого футболу".

Головред журналу Футбол Артем Франков відчуває великий сором за результат.

Автор Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко бідкається через жахливі провали в обороні.

Коментатор Кирило Круторогов коротко пояснює причини римського фіаско.

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко зворушливо підтримав наших хлопців.

Натомість ведучий YouTube-проєкту "Зупини Лося" Костянтин Андріюк не лізе за словом до кишені.

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Герой дня: Каспер Юлманд скандально програвав Шахтарю і навчився жити без Еріксена – тепер за нього вся Україна!