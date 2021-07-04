"Просто чекають свистка, щоб не ковтнути ще": Україну засудили, Ярмоленка – важко зрозуміти, або Повні штани (не)щастя
Збірна України сильно розчарувала у 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії. Розгромна поразка залишає "cиньо-жовтих" за бортом змагань. Реакція соцмереж – вже на "Футбол 24".
Українська казка на Євро-2020 завершилася жорстоким побиттям у Римі. Команда Шевченка, залишивши усі сили у протистоянні зі шведами, склала зброю перед зірковою Англією. Ми повертаємося додому з повною торбою голів. Щоправда чвертьфінал турніру можна вважати великим успіхом. У соцмережах здебільшого просять зосередитися якраз на позитивних моментах. Але й критики вистачає.
Англія болісно розгромила Україну та пробилася в 1/2 Євро-2020 – команда Шевченка забула вийти на 2 тайм
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