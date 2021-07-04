Збірні України та Англії зустрічалися в 1/4 фіналу Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Англія на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Англія на "Футбол 24", стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи приймав римський Стадіо Олімпіко. У попередніх семи матчах між цими командами українці били англійців лише один раз (12 років тому у відборі ЧС-2010), а програли 4 дуелі. Останні 2 матчі цих команд завершувалися нічиїми.

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Підопічні Гарета Саутгейта вийшли вперед вже на четвертій хвилині. Рахім Стерлінг прихованим пасом вивів на удар Харрі Кейна, який легко реалізував момент. Старт другого тайму приніс дежавю. Люк Шоу подав зі стандарту, а Харрі Магуайр змусив вдруге капітулювати Бущана, а ще за кілька хвилин Кейн оформив дубль. В середині тайму Хендерсон зробив рахунок непристойним, замкнувши подачу з кутового.

У півфіналі Англія зіграє з Данією. Україна їде додому.