Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сохранял приятельское настроение даже на фоне ужасного матча против Англии (0:4).

После финального свистка тренер "сине-желтых" подошел и обнял хавбека соперников Джека Грилиша, который на поле так и не появился.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

"Спасибо за приятные слова, легенда! Какой игрок был, и какой человек", – звезда Астон Виллы не скрывал эмоций от встречи с Шевченко.

Добавим, что на стадии полуфинала Евро соперником Англии станет сборная Дании, матч состоится 7 июля.

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