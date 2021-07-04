Шевченко обнял Грилиша после поражения от Англии – слова тренера сборной Украины поразили хавбека
11:50 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сохранял приятельское настроение даже на фоне ужасного матча против Англии (0:4).
завершено
Харри Кейн 4’
Харри Магуайр 47’
Харри Кейн 50’
4’ Харри Кейн
47’ Харри Магуайр
50’ Харри Кейн
После финального свистка тренер "сине-желтых" подошел и обнял хавбека соперников Джека Грилиша, который на поле так и не появился.
Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча
"Спасибо за приятные слова, легенда! Какой игрок был, и какой человек", – звезда Астон Виллы не скрывал эмоций от встречи с Шевченко.
Добавим, что на стадии полуфинала Евро соперником Англии станет сборная Дании, матч состоится 7 июля.
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