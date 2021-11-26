"Мы думали о приглашении Шевченко в Монцу, но хорошо. Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. У него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет", – поделился Галлиани в комментарии Tuttomercatoweb.

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Добавим, 76-летний Галлиани работает в структуре Монцы, которая была близка к выходу в Серию А в прошлом сезоне. Ранее он был вице-президентом Милана, когда цвета "россонери" защищал Андрей Шевченко в статусе игрока.

Напомним, что украинец стал главным тренером Джеона и уже провел дебютный матч, уступив Роме Моуринью. "Грифоны" с девятью очками остались в зоне вылета.

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