"Мбаппе – фантастичний гравець. У нього виняткове майбутнє. Цей хлопець повинен виграти багато "Золотих м'ячів", тому що він цього заслуговує", – наводить слова Шевченка Goal.com.

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До слова, у нинішньому сезоні Мбаппе взяв участь в 25 матчах чемпіонату Франції, забив 20 голів і віддав шість результативних передач. З 2017 року футболіст викликається в національну команду Франції, з якою виграв чемпіонат світу-2018.

Нагадаємо, збірні України та Франції очним поєдинком стартували у кваліфікації на ЧС-2022. Матч у Парижі на легендарному Стад Де Франс завершився унічию з рахунком 1:1.

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