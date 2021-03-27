Французький форвард Кіліан Мбаппе, який отримав солідну порцію критики після матчу проти України, вже навчився працювати з негативом.

"Коли я грав в молодіжних командах, багато говорили, що я недостатньо забиваю і занадто багато випендрююсь. У сучасному футболі потрібно забивати. А щоб забивати, потрібна постійна практика. Над цим ми і працюємо на тренуваннях. Коли ви працюєте з усіх сил, ніхто не може вас зламати.

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Потрібно бути психологічно сильним і робити все, щоб дати іншим зрозуміти, що ви можете звернути гори. Коли я виходжу на поле, кажу собі, що збираюся зробити. І працюю над цим щосили", – цитує Мбаппе офіційний сайт ПСЖ.

За даними різних статистичних порталів, Кіліан не розкрив свій потенціал у матчі проти команди Шевченка (1:1), наступний поєдинок збірна Франції проведе 28 березня на виїзді проти Казахстану.

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