"Мбаппе – фантастический игрок. У него исключительное будущее. Этот парень должен выиграть много "Золотых мячей", потому что он этого заслуживает", – приводит слова Шевченко Goal.com.

Мбаппе рассказал, как работает с критикой после матча против Украины

К слову, в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах чемпионата Франции, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. С 2017 года футболист вызывается в национальную команду Франции, с которой выиграл чемпионат мира-2018.

Напомним, сборные Украины и Франции очным поединком стартовали в квалификации на ЧМ-2022. Матч в Париже на легендарном Стад де Франс завершился вничью со счетом 1:1.

"З VAR це була б впевнена перемога України": фанати Франції знищують своїх і бояться наших – Шевченко з особливою роллю