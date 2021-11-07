Між Шевченком та керівництвом Дженоа є домовленість, що у разі вильоту в Серію B, українець продовжить працювати з клубом – завданням буде повернутись до Серії А, повідомляє meta-ratings.

Шевченко офіційно очолив Дженоа

15 листопада Дженоа має оголосити про прихід нових власників – американського фонду 777 Partners. Після цього клуб сформує бюджет на 2022 рік, в якому буде закладена сума на нові трансфери – спеціально під побажання Андрія Шевченка. Головною метою ж українця стане боротьба за місця у єврокубках у поточному сезоні.

До слова, Дженоа наразі розташувалась на сімнадцятій сходинці з 9 очками в активі. Відстань від єврокубкового, 6-го місця, становить 10 пунктів.

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