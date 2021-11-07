Между Шевченко и руководством Дженоа есть договоренность, что в случае вылета в Серию B, украинец продолжит работать с клубом – задача будет вернуться в Серию А, сообщает meta-ratings.

Шевченко официально возглавил Дженоа

15 ноября Дженоа должна объявить о приходе новых владельцев – американского фонда 777 Partners. После этого клуб сформирует бюджет на 2022 год, в котором будет заложена сумма на новые трансферы – специально под пожелания Андрея Шевченко. Главной целью украинца станет борьба за места в еврокубках в текущем сезоне.

К слову, Дженоа сейчас расположилась на семнадцатой строчке с 9 очками в активе. Расстояние от еврокубкового, 6-го места, составляет 10 пунктов.

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