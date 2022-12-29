Серце Пеле перестало битись 29 грудня, йому було 82 роки. Помер бразилець у лікарні після тривалої боротьби з раком.

Пеле помер – Король футболу роками боровся зі страшною хворобою

Андрій Шевченко, як і весь футбольний світ, не обійшов цю сумну звістку боком. У своїх соцмережах українець написав: "Твій спадок завжди пам'ятатимуть. Співчуття всій сім'ї, спочивай з миром".

Нагадаємо, Пеле залишається єдиним гравцем, який здобув три перемоги на чемпіонатах світу. Феноменальні успіхи на Мундіалях принесли бразильцю статус Короля футболу. Понад 20 років професіональної кар'єри він присвятив Сантосу.

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