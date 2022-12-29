Сердце Пеле перестало биться 29 декабря, ему было 82 года. Умер бразилец в больнице после продолжительной борьбы с раком.

Пеле умер – Король футбола годами боролся со страшной болезнью

Андрей Шевченко, как и весь футбольный мир, не обошел это печальное известие боком. В своих соцсетях украинец написал: "Твое наследие всегда будут помнить. Соболезнования всей семье, покойся с миром".

Напомним, Пеле остается единственным игроком, одержавшим три победы на чемпионатах мира. Феноменальные успехи на Мундиалях принесли бразильцу статус Короля футбола. Более 20 лет профессиональной карьеры он посвятил Сантосу.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили