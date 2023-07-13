Шевченко і Ребров возз'єднаються у культовому дуеті – наставник збірної України зіграє у благодійному матчі
13 липня 08:00 - Читать на русском
Список учасників товариського поєдинку на підтримку України поповнився ще одним учасником.
Черговою зіркою, яка зіграє у благодійному матчі на користь України, стане Сергій Ребров.
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Наставник "синьо-жовтих" зіграє за команду Андрія Шевченка.
Нагадаємо, благодійний поєдинок відбудеться 5 серпня у Лондоні на Стемфорд Брідж. Game4Ukraine збиратиме кошти на реконструкцію Михайло-Коцюбинської школи в Чернігівській області, яку зруйнували російські ракети.
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