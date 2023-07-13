Список участников товарищеского поединка в поддержку Украины пополнился еще одним участником.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Очередной звездой, которая сыграет в благотворительном матче в пользу Украины, станет Сергей Ребров.

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Наставник "сине-желтых" сыграет за команду Андрея Шевченко.

Напомним, благотворительный поединок состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Game4Ukraine будет собирать средства на реконструкцию Михайло-Коцюбинской школы в Черниговской области, которую разрушили российские ракеты.

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