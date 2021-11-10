"Зимове трансферне вікно? Нам треба поговорити із тренером. У нас немає цифр зараз, але коли ми отримаємо рекомендації, ми ухвалимо рішення для клубу.

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Стадіон? Ми завжди думали про те, щоб щось зробити. Ми працюємо з адміністрацією, щоб знайти рішення.

Наш проект? Ми не шукаємо тимчасових рішень, тож ми налаштовані серйозно. Андрій дуже залучений до нашого проекту. Угода за ідею, інноваційний футбол.

Ми прийшли сюди заради міста, історії, але також для розвитку проекту", – цитує Бласкеса Tuttomercatoweb.

Андрій Шевченко дебютує на посаді головного тренера Дженоа 21 листопада у поєдинку проти Роми. Після 12-ти турів Серії А команда українця розташувалась на 17-й сходинці.

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