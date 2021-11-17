Андрій Шевченко очікує на свій дебют у Серії А в статусі головного тренера.

Андрій Шевченко провів заняття для гравців Дженоа і дозволив відеооператорам клубу відзняти кілька кадрів з тренування.

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Свій перший іспит на посаді наставника "грифонів" український фахівець складатиме 21 листопада. Команді Шеви протистоятиме Рома на чолі із Жозе Моурінью, початок поєдинку о 21:45.

Нагадаємо, ціллю на сезон для Шевченка є залишити Дженоа у Серії А, адже після 12-ти турів команда розташовується на 17-й сходинці.

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