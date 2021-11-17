Андрей Шевченко ждет своего дебюта в Серии А в статусе главного тренера.

Андрей Шевченко провел занятие для игроков Дженоа и разрешил видеооператорам клуба снять несколько кадров тренировки.

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Свой первый экзамен в должности наставника "грифонов" украинский специалист будет сдавать 21 ноября. Команде Шевы будет противостоять Рома во главе с Жозе Моуринью, начало поединка в 21:45.

Напомним, целью на сезон для Шевченко является оставить Дженоа в Серии А, ведь после 12 туров команда располагается на 17-й строчке.

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