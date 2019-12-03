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Шевченко довів Тайсона до сліз на церемонії вручення "Футбольні зірки України-2019"

08:00 7145 Читать на русском
Шевченко довів Тайсона до сліз на церемонії вручення "Футбольні зірки України-2019"
Шевченко вітає Тайсона / Сайт Шахтаря

Промова Андрія Шевченка на церемонії "Футбольні зірки України-2019" викликала потужну хвилю емоцій у капітана Шахтаря Тайсона, якого визнали найкращим гравцем.

Бразилець не стримав сліз після теплих слів від головного тренера збірної України.

Тайсон – найкращий гравець 2019 року в Україні

"Я довгий час грав у Італії і знаю тамтешнє ставлення до іноземців. Їх вважають окрасами, дуже важливими гравцями, і так у всьому світі. Буквально кілька тижнів тому в українському футболі стався не дуже приємний інцидент.

Було важливо, щоб весь український футбол згуртувався і підтримав Тайсона. Цей неприємний момент був пов'язаний з расизмом. Тайсон – окраса українського футболу. Він приїхав, не покинув нашу країну в складний момент, привіз родину, продовжував грати, доводив всім свої почуття до країни. Ми завжди будемо тебе підтримувати, Тайсоне", – сказав Шевченко на церемонії, яку транслював канал "Футбол 1".

Шахтар і Динамо повністю сформували символічну збірну року

Нагадаємо, керманич збірної України також не обійшовся без нагороди – він став найкращим вітчизняним тренером року.

Джерело фотографій – сайт Шахтаря

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Тайсон Тайсон Андрій Шевченко Андрій Шевченко Шахтар Шахтар УАФ
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