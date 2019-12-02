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Шахтар і Динамо повністю сформували символічну збірну року

21:32 406 Читать на русском
Шахтар і Динамо повністю сформували символічну збірну року
Караваєв і Тайсон / ФК Шахтар

У рамках премії "Футбольні зірки України" оголосили команду року в Україні. До збірної потрапили виключно гравці донецького Шахтаря та київського Динамо.

Шість гравців донецького клубу та п'ятеро "динамівців" потрапили до списку найкращих за підсумками 2019 року.

Тайсон – найкращий гравець України 2019 року

Символічна збірна-2019:

Пятов (Шахтар) – Караваєв (Зоря/Динамо), Бурда (Динамо), Матвієнко (Шахтар), Миколенко (Динамо) – Тайсон, Степаненко (обидва – Шахтар), Буяльський (Динамо), Марлос (Шахтар), Циганков (Динамо) – Мораєс (Шахтар)

Нагадаємо, що Шахтар став чемпіоном України в сезоні 2018/19 і здобув Кубок країни. Натомість Динамо здобуло Суперкубок України-2019, а також було другим у чемпіонаті.

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