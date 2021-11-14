Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко напередодні провів зустріч з низкою досвідчених футболістів "грифонів", повідомляє Il Secolo XIX.

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Серед інших новоспечений наставник поспілкувався з Доменіко Крішіто, Гораном Пандевим, Валоном Бехрамі та Міланом Баделем. Метою переговорів було намагання зрозуміти причини невдалого старту генуезців у поточному сезоні Серії А під керівництвом Давіде Баллардіні, а також почути від лідерів шляхи виходу з кризи.

Нагадаємо, після 12-ти турів Дженоа посідає у турнірній таблиці чемпіонату Італії сімнадцяту сходинку, набравши 9 очок. Дебют Шевченка у Дженоа відбудеться 21 листопада у матчі проти Роми.

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