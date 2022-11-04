"Я приехал на этот разрушенный снарядами стадион и увидел, как по полю, не обращая внимания на большие черные воронки, бегают с мячом дети.

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Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не пристрастие наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем. Первые 150 тысяч евро из нужных 600 тысяч удалось собрать благодаря клубу Милан! Спасибо! Я призываю все футбольное сообщество, большой бизнес присоединяться!" – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, стадион Чемпион в Ирпене получил сильные разрушения – на поле насчитали по меньшей мере двенадцать "прилетов" и еще шесть – в трибуны и подтрибунные помещения.

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