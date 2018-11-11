Мілан – Ювентус: чому Шевченко – досі символ величного дербі в Італії

Гол-красень, який забив легендарний українець Андрій Шевченко за Мілан, навіть 17 років потому бореться за звання найкращого взяття воріт Ювентуса в історії великої битви Кальчо.

Шева залишив визначальний слід в історії "россонері". Матчі та голи, які не забуде жоден фанат клубу. Ювентус був однією з улюблених жертв Шевченка (лише 7 клубів Серії А страждали від нього більше). Напередодні недільного дербі офіційний сайт Мілана провів своєрідний турнірчик у соцмережах. Чвертьфінали, півфінали та вирішальний бій найкращих голів гравців Мілана у зустрічах проти Юве. У головних соцережах свої голоси віддають тіфозі "червоно-чорних", які й визначають переможців.

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В 1/4 нинішній наставник збірної України заочно здолав зі своїм взяттям воріт Буффона (9 грудня 2001) у змаганні з Граціано Маннарі (березень 1989). В інших парах Карло Анчелотті переміг Кларенса Зеєдорфа, Роберто Донадоні – Марко ван Бастена, а Мануель Локателлі – Роналдінью.

У півфіналі гол Шевченка зійшовся із шаленим ударом молодого півзахисника збірної Італії і також взяв гору. У фіналі українцю протистоїть його колишній тренер Карло Анчелотті, який красиво забивав у грудні 1990-го. Не виключено, що екс-динамівець переможе. Той гол провідні ЗМІ Італії досі згадують як один з найвеличніших у Кальчо і називають неможливим через позицію удару.

#MilanJuve: @emirates Best Goal Award

It's time for the final showdown: @jksheva7 vs @MrAncelotti! Cast your vote now!

Due splendidi gol si contendono il primo posto: chi voterai, Sheva o Carlo? pic.twitter.com/xNxwzlOgbl — AC Milan (@acmilan) 10 листопада 2018 р.

Крім цього, Мілан визначив 3 найбільш епохальні матчі проти Ювентуса в чемпіонаті Італії. Тут Шева також присутній. "Машина часу: топ-3 матчі з Юве", – під таким заголовком "россонері" на своєму офіційному сайті пригадують пам'ятні поєдинки з туринським грандом.

У сезоні 1993/94 команда Капелло лише на 3 очки випередила "Стару Синьйору" в боротьбі за Скудетто. Мілан з Папеном, Барезі, Паоло Мальдіні, Костакуртою, Альбертіні, Бобаном поступався вдома. Суперечливий пенальті заробив і реалізував Роберто Баджо. Юве Трапаттоні, за який також грали Конте, Раванеллі, Да Лівіо та Перуцці, втратив перемогу через гол Альбертіні.

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Березень 2003-го, за 2 місяці до того самого фіналу Ліги чемпіонів, в якому Шевченко завдав великому голкіперу психологічної травми своїм вирішальним пенальті в післяматчевій серії. Піппо Індзагі на той момент ще не забивав Буффону відтоді, як перейшов у Мілан. Українець спробував перевести на партнера, воротар заблокував. І тоді Андрій холоднокровно вирішив ситуацію вже сам. Павел Недвед відповів своїм голом. Однак Індзагі вирвав перемогу, пустивши м'яч поміж ніг Буффону.

Травень 2010-го. Останній матч у кар'єрі Фабіо Каннаваро зіпсував Роналдінью. Ще в першому колі він поклав 2 мячі Буффону та хотів повторити свій фокус на Сан-Сіро. Успішно – дошкульна поразка 0:3 увінчала провальний сезон Ювентуса, який фінішував на 7-му місці, пропустивши вперед, зокрема, Сампдорію і Палермо.

У контексті того, що Гаттузо (як головний тренер) та Паоло Мальдіні (як функціонер) 11 листопада знову виступлять єдиним фронтом проти Ювентуса, офіційний сайт Мілана також згадав матч дебютного сезону Шеви в Італії. Дубль екс-нападника збірної України не дозволив туринцям вшанувати свою легенду Карло Паролу, який помер за декілька днів до тієї гри. Фанати Лаціо можуть подякувати Андрію – його голи дозволили римлянам на 1 бал обійти Юве на фініші сезону 1999/00, а Мілану кваліфікуватись напряму в ЛЧ з третього місця.

Для самого Шевченка це дербі значно принциповіша битва, ніж ті ж матчі рідного Динамо проти Шахтаря. Він часто висловлюється у пресі на боці "россонері", хоча дипломатично мовчить перед Класичними битвами УПЛ. "Уперед, Ріно. Давайте, хлопці. Я знову на вашому боці в неділю", – так у своєму Інстаграм наставник збірної України чекає величного дербі Серії А, яке стартує недільного вечора о 21:30.

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