Шевченко – автор лучшего гола в истории Милана в ворота Ювентуса: результаты голосования

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко получил признание от тифози Милана. Гол украинца в ворота Ювентуса признан лучшим в истории противостояний туринцев с Миланом.

Экс-форвард Милана, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал победителем в интересном голосовании.

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Тиффози "россонери" назвали гол украинца лучшим в истории матчей между Ювентусом и Миланом, информирует официальный Twitter миланского клуба.

Гол, который стал победителем, Шевченко забил 9 декабря 2001 года. Украинец дальним ударом поразил "девятку" ворот Буффона.