toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО КИЕВ - МАРИУПОЛЬ ВОРСКЛА - ШАХТЕР МИЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТИС

Шевченко – автор лучшего гола в истории Милана в ворота Ювентуса: результаты голосования

11 ноября 23:40 143 Читати українською
Шевченко – автор лучшего гола в истории Милана в ворота Ювентуса: результаты голосования
Андрей Шевченко / фото: ФК Милан

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко получил признание от тифози Милана. Гол украинца в ворота Ювентуса признан лучшим в истории противостояний туринцев с Миланом.

Экс-форвард Милана, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал победителем в интересном голосовании.

Милан – Ювентус: почему Шевченко – до сих пор символ великого дерби в Италии

Тиффози "россонери" назвали гол украинца лучшим в истории матчей между Ювентусом и Миланом, информирует официальный Twitter миланского клуба.

Гол, который стал победителем, Шевченко забил 9 декабря 2001 года. Украинец дальним ударом поразил "девятку" ворот Буффона.

Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

Милан
Матч окончен
0 : 2
Ювентус
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Главное Лучшие голы Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан - Ювентус Фантастические голы Ювентус Ювентус Милан Милан Италия Красивые голы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
15
час
:
50
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук