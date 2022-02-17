Нова зустріч Юрія Вернидуба з Брагою. Раніше український тренер на чолі Зорі вибивав четверту силу Португалії у кваліфікації ЛЄ. Де дивитися матч Шериф – Брага онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол 4. Матч, як і онлайн-трансляція Шериф – Брага на "Футбол 24", стартує о 19:45. Для чемпіона Молдови це перша офіційна гра за понад 2 місяці. Шериф вибив Шахтар з єврокубків, посівши 3 місце на груповому етапі Ліги чемпіонів. Португальці ж фінішували другими у своєму квартеті ЛЄ. Однак відтоді команда Вернидуба втратила відразу 5 гравців основи (плюс дискваліфікований капітан Дуланто). Зокрема, випала уся лінія оборони, яка приголомшувала Реал і Шахтар, пропустивши від них на старті ЛЧ лише 1 гол.

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Водночас залишився основний воротар Атанасіадіс, який вражав своїми сейвами. Загалом же в основі Шерифа 5 футболістів, які стабільно грали з перших хвилин в основній фазі Ліги чемпіонів, і ще четверо з тих, хто виходив на заміни. Брага виставляє практично аналогічний стартовий склад, що й в останній зустрічі чемпіонату Португалії. Лише Андре Каштру замінив Андре Орту, який заробив червону картку в переможній дуелі з Пасуш де Ферейра.

Шериф: Атанасіадіс (к) – Евангелу, Радельїч, Петро – Бруно, Ніколов, С.Тілль, Жюльєн – Траоре, Яхшибоєв, Янсане

Брага: Матеус – Коуту, Тормена, Бруну Родрігеш, Паулу Олівейра – Медейруш, Мусраті, Андре Каштру – Родрігу Гомеш, Вітор Олівейра, Рікарду Орта (к)