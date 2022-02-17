Новая встреча Юрия Вернидуба с Брагой. Ранее украинский тренер выбивал четвертую силу Португалии в квалификации ЛЕ, возглавляя Зарю. Где смотреть матч Шериф – Брага онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол 4. Матч, как и онлайн-трансляция Шериф – Брага на "Футбол 24", стартует в 19:45. Для чемпиона Молдовы это первая официальная игра более чем за 2 месяца. Шериф выбил Шахтер из еврокубков, заняв 3 место на групповом этапе Лиги чемпионов. Португальцы же финишировали вторыми в своем квартете ЛЕ. Однако команда Вернидуба потеряла зимой сразу 5 игроков основы (плюс дисквалифицированный капитан Дуланто). В частности, выпала вся линия обороны, ошеломившая Реал и Шахтер, пропустив от них на старте ЛЧ всего 1 гол.

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В то же время остался основной вратарь Атанасиадис, поражавший своими сейвами. Всего же в основе Шерифа 5 футболистов, стабильно игравших с первых минут в основной фазе Лиги чемпионов, и еще четверо выходивших на замены. Брага выставляет практически аналогичный стартовый состав, что и в последней встрече чемпионата Португалии. Лишь Андре Каштру заменил Андре Орту, заработавшего красную карточку в победной дуэли с Пасуш де Ферейра.

Шериф: Атанасиадис (к) – Евангелу, Радельич, Петро – Бруно, Николов, С.Тилль, Жюльен – Траоре, Яхсибоев, Янсане

Брага: Матеус – Коуту, Тормена, Бруну Родригеш, Паулу Оливейра – Медейруш, Мусрати, Андре Каштру – Родриге Гомеш, Витор Оливейра, Рикарду Орта (к)