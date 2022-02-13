Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв не зміг полетіти разом з командою на останні тренувальні збори цієї зими.

Шепелєв травмувався наприкінці минулого збору, через що відсутній у складі делегації киян на третій зимовий збір, повідомляє meta-ratings.

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Гравець залишився у Києві та продовжуватиме відновлюватись на клубній базі. Наразі невідома серйозність пошкодження та термін реабілітації Шепелєва.

До слова, Володимир провів 14 матчів за "біло-синіх" у поточному сезоні, у яких відзначився 1 результативною передачею.

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