Шепелєв не полетів на збори Динамо через травму, – ЗМІ
17:04 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв не зміг полетіти разом з командою на останні тренувальні збори цієї зими.
Шепелєв травмувався наприкінці минулого збору, через що відсутній у складі делегації киян на третій зимовий збір, повідомляє meta-ratings.
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Гравець залишився у Києві та продовжуватиме відновлюватись на клубній базі. Наразі невідома серйозність пошкодження та термін реабілітації Шепелєва.
До слова, Володимир провів 14 матчів за "біло-синіх" у поточному сезоні, у яких відзначився 1 результативною передачею.
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