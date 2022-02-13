Полузащитник Динамо Владимир Шепелев не смог полететь вместе с командой на последний тренировочный сбор этой зимой.

Шепелев травмировался в конце прошлого сбора, из-за чего отсутствовал в составе делегации киевлян на третий зимний сбор, сообщает meta-ratings.

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Игрок остался в Киеве и будет продолжать восстанавливаться на клубной базе. Пока неизвестна серьезность повреждения и срок реабилитации Шепелева.

К слову, Владимир провел 14 матчей за "бело-синих" в текущем сезоне, в которых отметился 1 результативной передачей.

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