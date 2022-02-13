Шепелев не полетел на сборы Динамо из-за травмы, – СМИ
17:04 - Читати українською
Полузащитник Динамо Владимир Шепелев не смог полететь вместе с командой на последний тренировочный сбор этой зимой.
Шепелев травмировался в конце прошлого сбора, из-за чего отсутствовал в составе делегации киевлян на третий зимний сбор, сообщает meta-ratings.
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Игрок остался в Киеве и будет продолжать восстанавливаться на клубной базе. Пока неизвестна серьезность повреждения и срок реабилитации Шепелева.
К слову, Владимир провел 14 матчей за "бело-синих" в текущем сезоне, в которых отметился 1 результативной передачей.
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