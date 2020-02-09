Шеффілд Юнайтед вирвав перемогу у Борнмута і наблизився до зони Ліги чемпіонів

У рамках 26 туру АПЛ Шеффілд Юнайтед здобув вольову перемогу над Борнмутом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 26-й тур

Шеффілд Юнайтед – Борнмут – 2:1

Голи: Шарп, 45+2, Ландстрем, 84 – К. Вілсон, 13

Манчестер Сіті – Вест Хем: матч перенесений на невизначений термін

Матч розпочався динамічно і вже на 13-й хвилині Каллуму Вілсону вдалось забити на добиванні. Можливості відігратись господарі чекали довго. На 47-й після розіграшу кутового Шарп своєчасно опинився на добиванні і таки зумів зрівняти рахунок, забивши гол у роздягальню.

У другій половині поєдинку темп гри значно пришвидшився. Обидві команди намагались вийти уперед, і врешті-решт це вдалось господарям. Джон Ландстрем на 84-й отримав чудову передачу у розріз і не змарнував момент, пробивши у правий нижній кут – 2:1. Ця перемога вивела Шеффілд Юнайтед на 5-те місце у турнірній таблиці і наблизила до виходу у Лігу чемпіонів, а Борнмут опинився на межі зони вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ