Шеффилд Юнайтед вырвал победу у Борнмута и приблизился к зоне Лиги чемпионов

В рамках 26 тура АПЛ Шеффилд Юнайтед одержал волевую победу над Борнмутом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 26-й тур

Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 2:1

Голы: Шарп, 45+2, Ландстрем, 84 – К. Уилсон, 13

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Матч начался динамично и уже на 13-й минуте Каллуму Уилсону удалось забить на добивании. Возможности отыграться хозяева ждали долго. На 47-й после розыгрыша углового Шарп своевременно оказался на добивании и сумел сравнять счет, забив гол в раздевалку.

Во второй половине поединка темп игры значительно ускорился. Обе команды пытались выйти вперед, и в конце концов это удалось хозяевам. Джон Ландстрем на 84-й получил прекрасную передачу вразрез и не упустил момент, пробив в правый нижний угол – 2:1. Эта победа вывела Шеффилд Юнайтед на 5-е место в турнирной таблице и приблизила к выходу в Лигу чемпионов, а Борнмут оказался на грани зоны вылета.

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