Барселона дотиснула Саламанку в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Представник третього дивізіону шокував каталонців голом Альваро Гомеса на 31-й хвилині. Саламанка надто авантюрно полізла вперед і не втримала перевагу до перерви. Феррана Торреса випустили віч-на-віч з голкіпером аж з центра поля.

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У другій половині Барселона вирвала перемогу завдяки красивим голам захисників. Кунде вдався чудовий дальній удар, а Бальде протягнув м'яч 20 метрів і потужно пробив під поперечку – 3:1.