Шедевры защитников в видеообзоре матча Саламанка – Барселона – 1:3
09:46 - Читати українською
Барселона дожала Саламанку в 1/8 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Представитель третьего дивизиона шокировал каталонцев голом Альваро Гомеса на 31-й минуте. Саламанка слишком авантюрно полезла вперед и не удержала преимущество до перерыва. Феррана Торреса выпустили на рандеву с голкипером из центра поля.
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Во второй половине Барселона вырвала победу благодаря красивым голам защитников. У Кунде получился отличный дальний удар, а Бальде протянул мяч 20 метров и мощно пробил под перекладину – 3:1.
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