Представитель третьего дивизиона шокировал каталонцев голом Альваро Гомеса на 31-й минуте. Саламанка слишком авантюрно полезла вперед и не удержала преимущество до перерыва. Феррана Торреса выпустили на рандеву с голкипером из центра поля.

Барселона с проблемами прошла команду третьего дивизиона в Кубке – пушки защитников отменили позор Хави

Во второй половине Барселона вырвала победу благодаря красивым голам защитников. У Кунде получился отличный дальний удар, а Бальде протянул мяч 20 метров и мощно пробил под перекладину – 3:1.