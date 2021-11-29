Вже за перший тайм лідер таблиці відвантажив римлянам 3 м'ячі. В дебюті зустрічі Зєліньскі і Мертенс знаходили простір у карному майданчику та прошивали Рейну. На 29-й хвилині бельгієць оформив дубль, розкішно пробивши у дев'ятку одним дотиком.

Наполі знищив Лаціо та вийшов в одноосібні лідери Серії А

По перерві Наполі заспокоївся, але четвертий гол у ворота "орлів" таки влетів. Під завісу поєдинку Фабіан Руїс наважився на удар з 27-28 метрів і поцілив точно у нижній кут – 4:0.