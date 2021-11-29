Шедеври Мертенса і Руїса у відеоогляді матчу Наполі – Лаціо – 4:0
29 листопада 09:32 - Читать на русском
Наполі розтрощив Лаціо у 14-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Вже за перший тайм лідер таблиці відвантажив римлянам 3 м'ячі. В дебюті зустрічі Зєліньскі і Мертенс знаходили простір у карному майданчику та прошивали Рейну. На 29-й хвилині бельгієць оформив дубль, розкішно пробивши у дев'ятку одним дотиком.
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По перерві Наполі заспокоївся, але четвертий гол у ворота "орлів" таки влетів. Під завісу поєдинку Фабіан Руїс наважився на удар з 27-28 метрів і поцілив точно у нижній кут – 4:0.
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