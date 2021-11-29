Наполи разбил Лацио в 14-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Уже за первый тайм лидер таблицы отгрузил римлянам 3 мяча. В дебюте встречи Зелиньски и Мертенс находили простор в штрафной площадке и прошивали Рейну. На 29-й минуте бельгиец оформил дубль, роскошно пробив в девятку одним касанием.

Наполи уничтожил Лацио и вышел в единоличные лидеры Серии А

После перерыва Наполи успокоился, но четвертый гол в ворота "орлов" таки влетел. Под занавес поединка Фабиан Руис решился на удар с 27-28 метров и попал точно в нижний угол – 4:0.