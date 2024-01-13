Салернітана не втримала нічию з Наполі (1:2) у 20-му турі Серії А. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Неаполітанці перервали серію з п'яти матчів без перемог, обігравши "гранатових". Чинний чемпіон Італії лише на останніх хвилинах зміг здобути три очки.

Наполі на останніх хвилинах вирвав перемогу над Салернітаною – скандальний гол дозволив перервати безвиграшну серію

Черговий гол-шедевр записав у свій актив Антоніо Кандрева. Він феноменально пробив з 25-ти метрів і влучив точно в ціль. Зрівняв рахунок Політано з пенальті. А ось перемогу Наполі приніс Ррахмані на шостій доданій хвилині. Утім, гол видався скандальним, оскільки Демме грубо ліктем зіграв проти свого опонента.

Наполі наразі має 31 бал і перебуває на шостому місці, а Салернітана посідає останню сходинку у турнірній таблиці з 12 очками.