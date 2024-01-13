Салернитана не удержала ничью с Наполи (1:2) в 20 туре Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Неаполитанцы прервали серию из пяти матчей без побед, обыграв "гранатовых". Действующий чемпион Италии лишь на последних минутах смог добыть три очка.

Наполи на последних минутах вырвал победу над Салернитаной – скандальный гол позволил прервать безвыигрышную серию

Очередной гол-шедевр записал в свой актив Антонио Кандрева. Он феноменально пробил с 25-ти метров и попал точно в цель. Сравнял счет Политано с пенальти. А вот победу Наполи принес Ррахмани на шестой добавленной минуте. Впрочем, гол выдался скандальным, поскольку Демме грубо локтем сыграл против своего оппонента.

Наполи сейчас имеет 31 балл и находится на шестом месте, а Салернитана занимает последнюю строчку в турнирной таблице с 12 очками.