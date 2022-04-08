Барселона розписала нічию з Айнтрахтом в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Каталонці вже традиційно непереконливо почали двоматчеву дуель в плей-офф Ліги Європи. Барселона втретє поспіль звела першу зустріч до нічиєї. Все вирішиться на Камп Ноу 14 квітня.

Барселона розписала неочікувану нічию з Айнтрахтом у першому чвертьфіналі Ліги Європи

Сьогодні ж Айнтрахт краще провів перший тайм, але забив уже по перерві. Ансгар Кнауфф забив феноменальний гол після розіграшу кутового. Однак втримати перевагу німцям не судилося. Знову на допомогу Барселоні прийшов Ферран Торрес. Підсумковий рахунок – 1:1.