Інтер здолав Фрозіноне у 12 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Інтер вийшов уперед наприкінці першого тайму завдяки шедевру Дімарко у стилі Олександра Караваєва. Лівий латераль "нерадзуррі" покарав кіпера ударом з 50 метрів. Цікаво, що Караваєв і Дімарко можуть зійтися на полі 20 листопада у битві збірних за Євро-2024.

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На старті другої половини Інтер подвоїв перевагу. Тюрам накрутив трьох суперників і перечепився за ногу Монтерісі – пенальті, який впевнено реалізував Чалханоглу. Перемога дозволила Інтеру піти на міжнародну паузу одноосібним лідером Серії А.