Интер одолел Фрозиноне в 12 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Интер вышел вперед в конце первого тайма благодаря шедевру Димарко в стиле Александра Караваева. Левый латераль "нерадзурри" наказал кипера ударом с 50 метров. Примечательно, что Караваев и Димарко могут сойтись на поле 20 ноября в битве сборных за Евро-2024.

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На старте второй половины Интер удвоил преимущество. Тюрам накрутил трех соперников и споткнулся об ногу Монтериси – пенальти, который уверенно реализовал Чалханоглу. Победа позволила Интеру пойти на международную паузу единоличным лидером Серии А.