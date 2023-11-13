Шедевральное предупреждение для сборной Украины в видеообзоре матча Интер – Фрозиноне – 2:0
09:46 - Читати українською
Интер одолел Фрозиноне в 12 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
Интер вышел вперед в конце первого тайма благодаря шедевру Димарко в стиле Александра Караваева. Левый латераль "нерадзурри" наказал кипера ударом с 50 метров. Примечательно, что Караваев и Димарко могут сойтись на поле 20 ноября в битве сборных за Евро-2024.
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На старте второй половины Интер удвоил преимущество. Тюрам накрутил трех соперников и споткнулся об ногу Монтериси – пенальти, который уверенно реализовал Чалханоглу. Победа позволила Интеру пойти на международную паузу единоличным лидером Серии А.
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