Евертон програв Вест Хему у 27-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм завершився без голів – Бету не зміг реалізувати навіть пенальті. Втім, саме португалець "розмочив" рахунок по перерві. Вест Хем швидко відповів зусиллями Зума.

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Героїчний Ареола до відбитого пенальті додав ще 8 сейвів, а партнери вирвали перемогу під завісу зустрічі. Миколенко не встиг накрити розкішний постріл Соучека у дев'ятку. Альварес у контратаці добив Евертон – 1:3.