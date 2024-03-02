Шедевральна кара Миколенка у відеоогляді матчу Евертон – Вест Хем – 1:3
23:07 - Читать на русском
Евертон програв Вест Хему у 27-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Курт Зума 62’
Томаш Соучек 90+1’
Едсон Альварес 90+6’
62’ Курт Зума
90+1’ Томаш Соучек
90+6’ Едсон Альварес
Перший тайм завершився без голів – Бету не зміг реалізувати навіть пенальті. Втім, саме португалець "розмочив" рахунок по перерві. Вест Хем швидко відповів зусиллями Зума.
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Героїчний Ареола до відбитого пенальті додав ще 8 сейвів, а партнери вирвали перемогу під завісу зустрічі. Миколенко не встиг накрити розкішний постріл Соучека у дев'ятку. Альварес у контратаці добив Евертон – 1:3.
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