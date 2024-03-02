Первый тайм завершился без голов – Бету не смог реализовать даже пенальти. Впрочем, именно португалец "размочил" счет после перерыва. Вест Хэм быстро ответил усилиями Зума.

Мудрик помог Челси спасти ничью против Ярмолюка, шедевр из-под Миколенко похоронил Эвертон: украинцы в АПЛ

Героический Ареола к отраженному пенальти добавил еще 8 сейвов, а партнеры вырвали победу под занавес встречи. Миколенко не успел накрыть роскошный выстрел Соучека в девятку. Альварес в контратаке добил Эвертон – 1:3.