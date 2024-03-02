Шедевральная кара Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Вест Хэм – 1:3
23:25 - Читати українською
Эвертон проиграл Вест Хэму в 27-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Курт Зума 62’
Томаш Соучек 90+1’
Эдсон Альварес 90+6’
62’ Курт Зума
90+1’ Томаш Соучек
90+6’ Эдсон Альварес
Первый тайм завершился без голов – Бету не смог реализовать даже пенальти. Впрочем, именно португалец "размочил" счет после перерыва. Вест Хэм быстро ответил усилиями Зума.
Мудрик помог Челси спасти ничью против Ярмолюка, шедевр из-под Миколенко похоронил Эвертон: украинцы в АПЛ
Героический Ареола к отраженному пенальти добавил еще 8 сейвов, а партнеры вырвали победу под занавес встречи. Миколенко не успел накрыть роскошный выстрел Соучека в девятку. Альварес в контратаке добил Эвертон – 1:3.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter