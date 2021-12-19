Севілья вирвала перемогу над Атлетіко в матчі 18-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі Севілья – Атлетіко на Футбол 24.

Вже на 7-й хвилині Ракітіч шокував Атлетіко, ідеально точно пробивши метрів з 30 у ближню дев'ятку. До перерви мадридці відігрались – Феліпе замкнув подачу Лемара з кутового. Попри немалу кількість моментів гра йшла до нічиєї, проте перемогу вдалось вирвати Севільї – після подачі кутового Кунде зумів випередити захисника та віддати на Окампоса, який розстріляв ближній кут на 90 хвилині.

Севілья на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко – мадридці програли втретє поспіль, залишившись поза топ-4

Таким чином, Севілья набрала 37 очок та продовжує переслідувати Реал, якому належить зіграти свій матч сьогодні. Атлетіко ж з 29 пунктами розташувався на 5 сходинці.