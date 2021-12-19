Атлетіко після двох поспіль поразок (зокрема, мадридському Реалу) відстав від першої позиції на 13 очок, та і від другої сходинки відрив зріс до п'яти. На ній закріпилася Севілья, яка у домашньому поєдинку проти "матрацників" намагалася наростити перевагу. Андалусійці так налаштувались, що відкрили рахунок вже на 7-й хвилині зустрічі – це Ракітіч несподіваним ударом метрів з 25-ти влучив у ліву дев'ятку. 1:0!

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Втім, розвинути успіх господарям не вдалося. Атлетіко не підпускав Севілью до власного штрафного, а на 33-й хвилині гості ще й забили у відповідь. Рятівником чемпіонів став Феліпе, який замкнув подачу Лемара з кутового. 1:1! Чогось цікавішого у першому таймі команди не створили.

За сім хвилин по перерві Ракітіч міг оформити дубль, увірвався у штрафний і пробивши в ближній кут (а Рекік, який асистував при першому голі, міг повторити успіх). На жаль для господарів, Іван влучив у зовнішній бік сітки. В наступні 30 хвилин на полі точилася динамічна позиційна боротьба без особливого загострення, але на 81-й хвилині підопічні Чоло Сімеоне втратили шикарну нагоду вирватись уперед – Феліш увірвався в штрафний і завдав удар, який в останню мить встиг підрізати захисник. М'яч пройшов повз ворота.

Ця невдача виявилась фатальною, адже через 9 хвилин Севілья забила вдруге. Нервіонці заробили кутовий, Ділейні після подачі влучив у поперечину, а Окампос тут же зіграв на добиванні. 2:1! У компенсований час Феліш міг зіпсувати свято на Рамон Санчес Пісхуан, вистріливши з дистанції – втім, поперечка врятувала господарів. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу андалусійського колективу.

Севілья набрала 37 очок, залишившись на другій позиції з відставанням від Реала в 5 залікових балів. Атлетіко, маючи 29 пунктів у активі, тримається п'ятим.

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