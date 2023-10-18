Михайло Мудрик дуже ретельно підготував свій перший м'яч за збірну України.

Вінгер "синьо-жовтих" потрапив у четвірку претендентів на автора найкрасивішого гола 8 туру відбору Євро-2024.

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Мудрик відзначився на 85-й хвилині матчу проти Мальти. Представник Челсі отримав м'яч у центрі поля, обійшов двох опонентів і крученим ударом під дальню стійку не залишив шансів кіперу. Для Михайла це був дебютний гол у 15 матчі за збірну України.

Конкуренти Мудрика – турок Юнус Акгюн, серб Алєксандар Мітровіч і швейцарець Джердан Шакірі. Переглянути усі голи і віддати голос за нашого хлопця можна за посиланням на офіційному сайті УЄФА.

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