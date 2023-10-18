Михаил Мудрик очень старательно подготовил свой первый мяч за сборную Украины.

Вингер "сине-желтых" попал в четверку претендентов на автора красивейшего гола 8 тура отбора Евро-2024.

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Мудрик отличился на 85-й минуте матча против Мальты. Представитель Челси получил мяч в центре поля, обошел двух оппонентов и крученым ударом под дальнюю штангу не оставил шансов киперу. Для Михаила это был дебютный гол в 15-м матче за сборную Украины.

Конкуренты Мудрика – турок Юнус Акгюн, серб Александр Митрович и швейцарец Джердан Шакири. Просмотреть все голы и отдать голос за нашего парня можно по ссылке на официальном сайте УЕФА.

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