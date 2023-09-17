СК Днепр-1 и Колос не смогли выявить сильнейшего в матче 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры СК Днепр-1 – Колос на "Футбол 24".

Колос в первой половине был острее, но Волынец спас в довольно непростых эпизодах. Именно ковалёвцы повели в счете на 61 минуте – Салабай довольно неуклюжим ударом в падении через себя переправил мяч в ворота.

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Впрочем, СК Днепр-1 выровнял положение довольно быстро – Гуцуляк получил передачу Пихалёнка в штрафной и мощным ударом от перекладины не оставил Фесюну шансов. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:1.