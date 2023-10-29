У наставника бразильців додалося проблем через травми ключових гравців. Неймар вибув на тривалий термін через розрив хрестоподібної зв'язки, а Габі Жезус з Арсенала не грає через м'язове пошкодження.

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Як повідомляє Trivela, Фернандо Дініз має намір викликати до збірної Бразилії 32-річного Алана Патріка. Півзахисник Інтернасьйонала проводить неймовірний сезон і є дуже важливим гравцем для своєї команди. В 54 матчах у всіх турнірах в активі бразильця 14 голів та 10 результативних передач. Алан Патрік виступав за молодіжні збірні Бразилії, а ось до першої команди він так і не потрапив.

Нагадаємо, що півзахисник відомий своїми виступами за Шахтар. Алан Патрік зіграв за український клуб в 178 матчах, в яких забив 26 голів та віддав 35 асистів. У складі "гірників" бразилець шість разів здобував титул чемпіона України. Загалом з Шахтарем він виграв 13 трофеїв.

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