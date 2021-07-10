Рома в екстреному порядку шукає заміну Леонардо Спінаццолі, який отримав травму на Євро-2020 і залишатиметься без футболу близько року. Італійський клуб вирішив прозондувати грунт щодо захисника Динамо Віталія Миколенка.

Миколенко потрапив у сферу інтересів Роми, – журналіст

За повідомленням Il Romanista, "вовки" вже контактували з "біло-синіми", аби дізнатися умови трансферу. Боси київського клубу озвучили представнику Серії А ціну за оборонця збірної України у розмірі 15 млн євро.

Наразі така сума непідйомна для Роми, однак представники "вічного міста" не опускають руки і планують повернутися до переговорів після продажу кількох своїх гравців.

Нагадаємо, минулого сезону Миколенко провів у складі Динамо 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав чотири результативні передачі, допомігши киянам виграти УПЛ, а також здобути Кубок та Суперкубок України. На Євро-2020 оборонець пробився зі збірною України до чвертьфіналу турніру. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн ​​євро.

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