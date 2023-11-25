Пахтакор под руководством Максима Шацких продолжил свою гегемонию в чемпионате.

Подопечные легенды Динамо за тур до финиша гарантировали себе золотые медали первенства Узбекистана.

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Для чемпионского титула Пахтакору нужно было побеждать на поле Термеза. Команда Шацких справилась с этой задачей, одолев соперника со счетом 2:1. Для "львов" это четвертая подряд и всего 16-я победа в национальном чемпионате. Две последние – под руководством 45-летнего Шацких.

Оформить "золотой дубль" пока не удается. Пахтакор снова провалился в Кубке, вылетев в 1/8 финала от Динамо Самарканд (второй дивизион). Здесь продолжается гегемония Насафа – третий успех подряд.

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